Готовил удары по ВСУ. В Ровно "на горячем" задержали агента ФСБ из Крыма

В Ровно задержали агента ФСБ РФ, готовившего ракетные удары по местам расположения ВСУ. Также он разведывал и координаты госпиталей и был выходцем из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Так, Служба безопасности предотвратила серию ракетно-дроновых ударов агрессора по военной и критической инфраструктуре Ровенской области.

"В результате спецоперации в областном центре задержан агент ФСБ, который готовил координаты для вражеской атаки. Находясь за рулем собственного авто, он объезжал город и одновременно фиксировал на камеру мобильного телефона возможные локации Сил обороны", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным СБУ, фигурант надеялся разведать местоположение потенциальных целей, в том числе военных госпиталей.

"Это позволило обезопасить пункты дислокации Сил обороны и "на горячем" задержать фигуранта, когда он проводил доразведку вблизи украинских защитников. В автомобиле задержанного изъят гаджет, на который он скрыто снимал военные объекты Сил обороны", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался уроженец временно захваченного Крыма. Он уже долгое время жил в Ровно, где занимался международными перевозками коммерческих грузов.

До начала полномасштабной войны мужчина регулярно посещал украинский полуостров, где остались его родственники. Во время одной из таких поездок его завербовала сотрудница оккупационного управления ФСБ в Крыму и г. Севастополь.

После 24 февраля 2022 года она дистанционно "активировала" своего агента для проведения разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Кроме наведения российских ракет на территорию Ровенской области, он также отслеживал движение военных колонн с тяжелой техникой ВСУ по автотрассам западного региона.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Не первый случай

В Ровно не впервые задерживают предателей, сотрудничавших с РФ.

Так, ранее в Ровно правоохранители задержали агента российских спецслужб. Он пытался вывезти из Украины критически необходимые для российского военно-промышленного комплекса электронные изделия.

До этого в Ровно тоже задержали шпиона, который постоянно проживал в РФ.

Отметим, что за два года большой войны в Украине задержали и посадили сотни людей, которые так или иначе помогали оккупантам. Многие из них напрямую работали с российскими спецслужбами. Кто эти агенты, какая их мотивация и что грозит за госизмену, - читайте в материале РБК-Украина.