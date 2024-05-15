СБУ задержала агентов РФ, которые навели двойной удар "Искандерами" по Покровску (фото)

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала шестерых агентов РФ. Они скорректировали двойной удар "Искандерами" по многоэтажке в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Контрразведка Службы безопасности обезвредила в Донецкой области агентурную группу военной разведки РФ. По их наводке 7 августа 2023 года оккупанты нанесли двойной удар ракетами "Искандер" по городу Покровск", - говорится в сообщении.

Тогда, по данным СБУ, во время первой атаки оккупанты попали в многоквартирный дом.

"Когда на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, рашисты нанесли повторный удар. В результате вражеских "прилетов" были многочисленные жертвы и раненые среди гражданского населения", - отметили в ведомстве.

Что известно об агентах РФ

В результате спецоперации одновременно задержаны шесть российских агентов, которые находились по разным адресам и корректировали обстрелы региона.

Кроме того, эта агентурная группа готовила координаты для ракетных ударов по местам базирования Сил обороны на Авдеевском направлении. Для этого фигуранты в одиночку обходили местность, где пытались скрыто фиксировать оборонные позиции ВСУ.

Злоумышленники действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на совместном кураторе по военной разведке РФ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Именно он создал и дистанционно руководил агентурной группой, в которую входило шесть жителей Покровского района.

Следователи Службы безопасности сообщили всем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Они находятся под стражей.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.