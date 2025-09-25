В Винницкой области попадание в объекты энергетики: что пострадало

Армия РФ в ночь на 25 сентября атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Telegram .

Через два часа начали поступать сообщения об отбое тревоги.

Также она добавила, что все отводные службы отправились на место происшествия.

Массированный обстрел Украины 10 сентября

Предыдущий обстрел Винницкой области произошел 10 сентября. Под ударом крылатых ракет и "Шахедов", которых в регионе насчитали 11 и 26 соответственно, оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры.

В тот день Винницкая область стала одной из украинских областей, которые российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами.

Ракеты фиксировались в Киевской области, на востоке Житомирщины, двигались в сторону Киева и Житомира, а также западных областей. Угроза удара была для Львова и Закарпатья.