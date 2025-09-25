В Винницкой области попадание в объекты энергетики: что пострадало
Армия РФ в ночь на 25 сентября атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Telegram.
"Враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики", - сообщила Заболотная.
Также она добавила, что все отводные службы отправились на место происшествия.
Ранее, начиная с 01:40 ночи в нескольких районах Винницкой области объявлялась воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными БПЛА.
Через два часа начали поступать сообщения об отбое тревоги.
Массированный обстрел Украины 10 сентября
Предыдущий обстрел Винницкой области произошел 10 сентября. Под ударом крылатых ракет и "Шахедов", которых в регионе насчитали 11 и 26 соответственно, оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры.
В тот день Винницкая область стала одной из украинских областей, которые российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами.
Ракеты фиксировались в Киевской области, на востоке Житомирщины, двигались в сторону Киева и Житомира, а также западных областей. Угроза удара была для Львова и Закарпатья.