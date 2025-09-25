ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Винницкой области попадание в объекты энергетики: что пострадало

Винницкая область, Четверг 25 сентября 2025 04:16
UA EN RU
В Винницкой области попадание в объекты энергетики: что пострадало Иллюстративное фото: последствия обстрела российскими военными (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Армия РФ в ночь на 25 сентября атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Telegram.

"Враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики", - сообщила Заболотная.

Также она добавила, что все отводные службы отправились на место происшествия.

Ранее, начиная с 01:40 ночи в нескольких районах Винницкой области объявлялась воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными БПЛА.

Через два часа начали поступать сообщения об отбое тревоги.

Массированный обстрел Украины 10 сентября

Предыдущий обстрел Винницкой области произошел 10 сентября. Под ударом крылатых ракет и "Шахедов", которых в регионе насчитали 11 и 26 соответственно, оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры.

В тот день Винницкая область стала одной из украинских областей, которые российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами.

Ракеты фиксировались в Киевской области, на востоке Житомирщины, двигались в сторону Киева и Житомира, а также западных областей. Угроза удара была для Львова и Закарпатья.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфраструктура Винницкая область
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"