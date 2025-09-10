В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты
Утром среды, 10 сентября, российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Тревога охватила всю страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
По данным ПС, первые ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны с северного направления. Они движутся в юго-западном направлении.
Также предупреждалось об угрозе для Киева.
Также стоит напомнить, что в ряде областей продолжается тревога из-за вражеских "Шахедов". Более того, этой ночью ударные дроны атаковали Польшу. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Обновлено в 06:10
По данным Воздушных сил, несколько крылатых ракет фиксировали в Киевской области. Также была крылатая ракета в направлении Киева.
Кроме этого крылатая ракета на востоке Житомирщины, курсом на юг.
Обновлено в 06:15
Воздушные силы сообщили, что ракеты движутся в направлении Житомира.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.
Удар по Украине 9 сентября
Напомним, что сегодня ночью, 9 сентября, российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом. В результате удара 66-летняя женщина получила ранения.
Также глава Запорожской ОГА Иван Федоров опубликовал фото, на которых пожарные продолжают тушение пожара после вражеского обстрела областного центра.