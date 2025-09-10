ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты

Среда 10 сентября 2025 06:01
UA EN RU
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты Иллюстративное фото: Россия запустила крылатые ракеты 10 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Утром среды, 10 сентября, российская армия запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Тревога охватила всю страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным ПС, первые ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны с северного направления. Они движутся в юго-западном направлении.

Также предупреждалось об угрозе для Киева.

Также стоит напомнить, что в ряде областей продолжается тревога из-за вражеских "Шахедов". Более того, этой ночью ударные дроны атаковали Польшу. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Обновлено в 06:10

По данным Воздушных сил, несколько крылатых ракет фиксировали в Киевской области. Также была крылатая ракета в направлении Киева.

Кроме этого крылатая ракета на востоке Житомирщины, курсом на юг.

Обновлено в 06:15

Воздушные силы сообщили, что ракеты движутся в направлении Житомира.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.


В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты

Удар по Украине 9 сентября

Напомним, что сегодня ночью, 9 сентября, российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом. В результате удара 66-летняя женщина получила ранения.

Также глава Запорожской ОГА Иван Федоров опубликовал фото, на которых пожарные продолжают тушение пожара после вражеского обстрела областного центра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
"Акт войны": в США отреагировали на проникновение российских БпЛА в Польшу
"Акт войны": в США отреагировали на проникновение российских БпЛА в Польшу
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины