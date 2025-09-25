У Вінницькій області влучання в обʼєкти енергетики: що постраждало

Армія РФ у ніч на 25 вересня атакувала критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю голови Вінницької ОВА Наталію Заболотну у Telegram.

"Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики", - повідомила Заболотна. Також вона додала, що всі відвідні служби вирушили на місце події. Раніше, починаючи з 01:40 ночі у кількох районах Вінницької області оголошувась повітряна тривога через загрозу атаки ударними БпЛА. Через дві години почали надходити повідомлення про відбої тривоги.