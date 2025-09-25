ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Вінницькій області влучання в обʼєкти енергетики: що постраждало

Вінницька область , Четвер 25 вересня 2025 04:16
UA EN RU
У Вінницькій області влучання в обʼєкти енергетики: що постраждало Ілюстративне фото: наслідки обстрілу російськими військовими (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Армія РФ у ніч на 25 вересня атакувала критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю голови Вінницької ОВА Наталію Заболотну у Telegram.

"Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики", - повідомила Заболотна.

Також вона додала, що всі відвідні служби вирушили на місце події.

Раніше, починаючи з 01:40 ночі у кількох районах Вінницької області оголошувась повітряна тривога через загрозу атаки ударними БпЛА.

Через дві години почали надходити повідомлення про відбої тривоги.

Масований обстріл України 10 вересня

Попередній обстріл Вінничини стався 10 вересня. Під ударом крилатих ракет та "Шахедів", яких в регіоні нарахували 11 і 26 відповідно, опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури.

Того дня Вінничина стала однією із українських областей, які російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами.

Ракети фіксувались у Київські області, на сході Житомирщини, рухались у бік Києва та Житомира, а також західних областей. Загроза удару була для Львова та Закарпаття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інфраструктура Вінницька область
Новини
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"