В Виннице толпа "отбивала" мужчину, который был в розыске ТЦК: что произошло (видео)

Сегодня в сети появилось видео с улицы Замостянской в Виннице, где произошел конфликт с участием полиции и представителей ТЦК.

Полиция пыталась задержать мужчину, который находился в розыске. Но несколько десятков человек устроили митинг. Мужчину отпустили.

Что говорят в полиции

В полиции утверждают, что 22 августа во время патрулирования города полицейские остановили водителя за нарушение ПДД.

Во время проверки документов 25-летний водитель, который с 13 апреля разыскивается Винницким ОМТЦК и СП, пересел на пассажирское сиденье и пытался убежать.

Правоохранители ограничили его движение. Между тем прохожие пытались помешать рассмотрению административного производства. Сейчас проводится проверка.

Что говорят в ТЦК

В Винницком ТЦК отрицают, что протест связан с их деятельностью.

"Официально сообщаем, что на момент событий, зафиксированных в видео, военнослужащие Винницкого ТЦК и СП не проводили никаких мероприятий, связанных с мобилизацией или оповещением населения в указанной локации", - отметили в военкомате.

В ТЦК призвали не распространять манипулятивную и искаженную информацию и пользоваться только достоверными и проверенными источниками.

"Вместе с тем, в очередной раз подчеркиваем важность соблюдения гражданами законодательства о мобилизации и воинской обязанности. Только общая ответственность и сознательная позиция каждого помогут нашей стране эффективно противостоять агрессору и одержать победу", - добавили в ТЦК.