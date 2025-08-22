У Вінниці натовп "відбивав" чоловіка, який був у розшуку ТЦК: що сталося (відео)

Сьогодні в мережі з'явилося відео з вулиці Замостянської у Вінниці, де стався конфлікт за участю поліції та представників ТЦК.

Поліція намагалася затримати чоловіка, який перебував у розшуку. Але кілька десятків людей влаштували мітинг. Чоловіка відпустили.

Що кажуть у поліції

У поліції стверджують, що 22 серпня під час патрулювання міста поліцейські зупинили водія за порушення ПДР.

Під час перевірки документів 25-річний керманич, який з 13 квітня розшукується Вінницьким ОМТЦК та СП, пересів на пасажирське сидіння та намагався втекти.

Правоохоронці обмежили його рух. Тим часом перехожі намагались завадити розгляду адміністративного провадження. Наразі проводиться перевірка.

Що кажуть у ТЦК

У Вінницькому ТЦК заперечили, що протест пов'язаний із їх діяльністю.

"Офіційно повідомляємо, що на момент подій, зафіксованих у відео, військовослужбовці Вінницького ТЦК та СП не проводили жодних заходів, пов’язаних із мобілізацією чи оповіщенням населення у зазначеній локації", - зазначили у військкоматі.

У ТЦК закликали не поширювати маніпулятивну та викривлену інформацію та користуватися лише достовірними та перевіреними джерелами.

"Разом з тим, вчергове наголошуємо на важливості дотримання громадянами законодавства про мобілізацію та військовий обов’язок. Тільки спільна відповідальність та свідома позиція кожного допоможуть нашій країні ефективно протистояти агресору та здобути перемогу", - додали у ТЦК.