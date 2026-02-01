В Виннице мужчина стрелял в группу оповещения: все подробности

"1 февраля около 10:40 в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Принимаются меры по розыску стрелка", - сообщили в полиции.

Известно, что мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.

Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.