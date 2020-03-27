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У Вінниці заразилися коронавірусом п'ять медиків

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 15:24
У Вінниці заразилися коронавірусом п'ять медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Акушерський корпус пологового будинку №2 закритий на карантин

П'ять працівниць пологового будинку Вінниці №2 заразилися коронавірусом. Про це під час брифінгу розповів мер міста Сергій Моргунов, передає кореспондент РБК-Україна.

Моргунов зазначив, що спочатку захворіла 42-річна медсестра, яка контактувала зі знайомими з Польщі, її 5-річний племінник і ще чотири жінки, які є співробітницями. Ще один хворий у Вінниці - 32-річний чоловік, який подорожував в Європі.

"Акушерський корпус пологового будинку №2 закритий на карантин. Там знаходиться 7 породіль та вагітних 14. Вони під наглядом медичних працівників та забезпечені всім необхідним", - заявив він.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Вінницькій області зросла до 9 осіб.

Зазначимо, станом на ранок 27 березня відомо про 218 випадків зараження по всій країні. Крім того, у Чернівецькій області одужали 4 людини - троє дорослих і одна дитина. З початку спалаху коронавірусу в Україні померли п'ять осіб.

Більш того, новим коронавірусом COVID-19 заразився начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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