Начальник поліції Києва заразився коронавірусом

Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

У Андрія Крищенка підтвердився коронавірус

Новим коронавірусом COVID-19 заразився начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, сьогодні позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських і одного курсанта.

"У тому числі діагноз Covid-19 сьогодні встановлено заступнику голови Національної поліції України - начальнику поліції Києва Андрію Крищенку. Його стан здоров'я задовільний. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно", - зазначив Геращенко.

Він додав, що встановлено коло осіб, які протягом інкубаційного періоду контактували з хворим, всі вони знаходяться на самоізоляції. Приміщення столичного главку продезінфіковані. Геращенко зазначив, що Крищенко і члени його сім'ї протягом останнього місяця за кордоном не знаходилися.

Нагадаємо, станом на 27 березня, коронавірусом заразилися 218 українців.

Крім того, кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує зростати. Сьогодні стало відомо про 8 нових випадків, всього в столиці заразилися 55 осіб.