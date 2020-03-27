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МОЗ повідомив про 218 випадків зараження коронавірусом в Україні

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 09:57
МОЗ повідомив про 218 випадків зараження коронавірусом в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу інфікувалися 62 українці

Станом на ранок 27 березня МОЗ повідомив про 218 випадків зараження коронавірусом в Україні. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за минулу добу інфікувалися 62 українці.

"За минулу добу захворіло 62 особи. Тому в цілому в нас вже 218 випадків захворювання коронавірусом, з них 5 - летальні", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, 25 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів - до 24 квітня 2020 року.

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