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Число заражених коронавірусом у Вінницькій області зросло

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 11:25
Число заражених коронавірусом у Вінницькій області зросло
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Вінницькій області COVID-19 виявили у 9 осіб

Число заражених коронавірусом у Вінницькій області зросло до 9 осіб. Про це йдеться в повідомленні Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Повідомляється, що на території області зареєстровано 42 підозри на COVID-19. У 27 випадках діагноз не підтверджено, в 9 випадках виявлено коронавірус, у тому числі в однієї дитини. Зразки матеріалів ще від 6 пацієнтів досліджуються.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровано: Вінниця - 7, Вінницький район - 1, Ладижин - 1. За минулу добу термінові повідомлення про підозру на захворювання надійшли з Бершадського, Вінницького, Іллінецького, Жмеринського, Томашпільського та Чернівецького районів.

Нагадаємо, станом на вчора, в області було зафіксовано чотири випадки коронавіруса.

За останніми даними, станом на ранок 27 березня відомо про 218 випадків зараження по всій країні. Крім того, у Чернівецькій області одужали 4 особи - троє дорослих і одна дитина. З початку спалаху коронавірусу в Україні померли п'ять осіб.

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