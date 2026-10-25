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Истребители США перехватили самолет, который пролетел рядом с резиденцией Трампа

04:20 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Истребители США перехватили самолет, который пролетел рядом с резиденцией Трампа Фото: пилот после инцидента покинул ограниченное воздушное пространство (Getty Images)
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Истребители военно-воздушных сил США перехватили гражданский самолет, который нарушил временные ограничения на полеты над поместьем Мар-а-Лаго во Флориде, где находится резиденция президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в соцсети Х командования воздушно-космической обороны Северной Америки и западные СМИ.

"Сегодня ранее истребители Континентального региона NORAD США (CONR) перехватили воздушное судно авиации общего назначения, которое вошло в действующую зону временного ограничения полетов (TFR), установленную Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) над Палм-Бич, штат Флорида", - говорится в публикации.

После того, как военные выполнили маневр, чтобы привлечь внимание, пилот гражданского самолета вышел на связь и покинул ограниченное воздушное пространство, выполнив полученные инструкции.

Тем временем в командовании призвали пилотов "всегда" изучать NOTAM перед взлетом, чтобы избежать подобных инцидентов.

Другие инциденты

Напомним, в конце ноябре 2025 года ВВС США тоже поднимали в небо F-16, чтобы перехватить гражданский самолет, который приблизился к резиденции Трампа во Флориде. По итогу воздушное судно было безопасно выведено из запретной на полеты зоны.

Также мы писали, что в июне этого года ФБР задержали группу злоумышленников, которые планировали атаковать Белый дом и совершить покушение на Трампа в день его рождения. Нападение ожидалось 14 июня.

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