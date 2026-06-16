Трампа планировали убить в день его рождения, - ФБР
ФБР задержало группу злоумышленников, которые планировали атаковать Белый дом и совершить покушение на Дональда Трампа в день его рождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора ФБР Каша Пателя и NBC News.
По словам директора ФБР, информация о подготовке нападения поступила в спецслужбы 10 июня. Злоумышленники намеревались совершить нападение 14 июня.
Телеканал сообщает, что злоумышленники планировали использовать дроны со взрывчаткой для нанесения ударов по соседним зданиям. После этого снайперы должны были открыть огонь по людям, пытающимся скрыться с места происшествия.
Задержание подозреваемых
Каш Патель сообщил, что благодаря оперативным действиям правоохранителей несколько фигурантов уже взяты под стражу, а угрозу удалось быстро ликвидировать.
В то же время вице-президент США Джей Ди Венс подчеркнул, что масштаб подготовки был настолько значительным, что спецслужбы были вынуждены проинформировать об этом публично.
Дональд Трамп в настоящее время находится с визитом во Франции на саммите G7. Комментируя информацию о подготовке нападения на Белый дом и заговоре с целью его убийства, он отметил журналистам, что впервые слышит об этом.
Напомним, последний инцидент с покушением на президента США произошел 25 апреля, когда во время ужина Дональда Трампа с журналистами задержали вооруженного человека. Тогда прозвучало несколько выстрелов.
Ранее, в феврале 2026 года, американский суд приговорил к пожизненному заключению Райана Рута, который в сентябре 2024 года пытался застрелить президента на поле для гольфа во Флориде.
Также сообщалось о покушении на Трампа во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания. По имеющимся данным, пуля пролетела в считанных сантиметрах от головы и задела ухо.
В то же время часть американцев скептически относится ко всем сообщениям о подобных инцидентах. Согласно опросам, большинство считает стрельбу в Пенсильвании реальной, тогда как инцидент во время ужина некоторые расценивают как инсценировку.