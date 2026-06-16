Трампа планировали убить в день его рождения, - ФБР

ФБР задержало группу злоумышленников, которые планировали атаковать Белый дом и совершить покушение на Дональда Трампа в день его рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора ФБР Каша Пателя и NBC News .

По словам директора ФБР, информация о подготовке нападения поступила в спецслужбы 10 июня. Злоумышленники намеревались совершить нападение 14 июня.

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Телеканал сообщает, что злоумышленники планировали использовать дроны со взрывчаткой для нанесения ударов по соседним зданиям. После этого снайперы должны были открыть огонь по людям, пытающимся скрыться с места происшествия.

Задержание подозреваемых

Каш Патель сообщил, что благодаря оперативным действиям правоохранителей несколько фигурантов уже взяты под стражу, а угрозу удалось быстро ликвидировать.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс подчеркнул, что масштаб подготовки был настолько значительным, что спецслужбы были вынуждены проинформировать об этом публично.

Дональд Трамп в настоящее время находится с визитом во Франции на саммите G7. Комментируя информацию о подготовке нападения на Белый дом и заговоре с целью его убийства, он отметил журналистам, что впервые слышит об этом.

Напомним, последний инцидент с покушением на президента США произошел 25 апреля, когда во время ужина Дональда Трампа с журналистами задержали вооруженного человека. Тогда прозвучало несколько выстрелов.

Ранее, в феврале 2026 года, американский суд приговорил к пожизненному заключению Райана Рута, который в сентябре 2024 года пытался застрелить президента на поле для гольфа во Флориде.