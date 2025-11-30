ua en ru
Истребитель F-16 перехватил гражданский самолет в районе резиденции Трампа в США

Воскресенье 30 ноября 2025 12:49
Истребитель F-16 перехватил гражданский самолет в районе резиденции Трампа в США Фото: истребитель F-16 перехватил гражданский самолет в районе резиденции Трампа (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Военно-воздушные силы США подняли в небо истребитель F-16 для перехвата гражданского самолета, который приблизился к резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Отмечается, что неназванный гражданский самолет нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство.

"Воздушное судно было безопасно выведено из этой зоны", - указано в заявлении.

Сообщается, что инцидент произошел примерно 01:20 по киевскому времени 30 ноября.

Отмечается, что резиденция Дональда Трампа находится в городе Палм-Бич. Он прибыл туда 25 ноября. В Вашингтон Трамп должен вернуться 30 ноября.

Всего с момента инаугурации Трампа в январе 2025 года NORAD отреагировало на более 40 нарушений зоны временного ограничения полетов в районе Вест-Палм-Бич.

Что известно о резиденции Трампа

Мар-а-Лаго - это курортная вилла и национальный исторический памятник в средиземноморском стиле, расположенный на барьерном острове в Палм-Бич.

Это второй по величине особняк в штате Флорида и 21-й по величине в Соединенных Штатах, он имеет 126 комнат площадью 5810 квадратных метров.

В 1985 году имение за 10 млн долларов приобрел Дональд Трамп, в 1993 году он превратил виллу в частный курортный клуб с ограниченным правом проживания для членов клуба. В 2018 году Forbes оценил поместье в 160 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США пролетел на своем самолете над стадионом "Нортвест" в Мэриленде во время футбольного матча NFL.

Отмечается, что президент пролетел над ареной на борту Air Force One, после чего сел в бронированный автомобиль и прибыл на игру "Вашингтон Командерс" против "Детройт Лайонс", где некоторые болельщики громко выражали недовольство.

