Винищувачі США перехопили літак, який пролетів поряд із резиденцією Трампа

Винищувачі військово-повітряних сил США перехопили цивільний літак, який порушив тимчасові обмеження на польоти над маєтком Мар-а-Лаго у Флориді, де знаходиться резиденція президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у соцмережі Х командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та західних ЗМІ.

"Сьогодні раніше винищувачі Континентального регіону NORAD США (CONR) перехопили повітряне судно авіації загального призначення, яке увійшло до діючої зони тимчасового обмеження польотів (TFR), встановленої Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) над Палм-Біч, штат Флорида", - йдеться у публікації.

Після того, як військові виконали маневр, щоб привернути увагу, пілот цивільного літака вийшов на зв'язок та залишив обмежений повітряний простір, виконавши отримані інструкції.

Тим часом у командуванні закликали пілотів "завжди" вивчати NOTAM перед зльотом, щоб уникнути таких інцидентів.