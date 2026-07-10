ua en ru
Пт, 10 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

СМИ выяснили, на какой шаг пошел Эрдоган для снятия санкций США с Турции

13:05 10.07.2026 Пт
2 мин
Анкара получит от своего решения тройную выгоду
aimg Валерий Ульяненко
СМИ выяснили, на какой шаг пошел Эрдоган для снятия санкций США с Турции Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Турция продаст российские зенитно-ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива, чтобы избавиться от американских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hürriyet.

По информации журналистов, соглашение уже полностью согласовано, а последние препятствия устранили накануне ночью. Ожидается, что официально о продаже могут объявить уже в ближайшее время.

Среди наиболее вероятных покупателей российских систем называют Объединенные Арабские Эмираты или Катар.

Продажа С-400 является условием отмены американских санкций. Для этого президент США Дональд Трамп должен послать Конгрессу специальное письмо.

Вашингтон выдвинул Анкаре три требования:

  • не использовать С-400;
  • отказаться от владения этими российскими ЗРК;
  • гарантировать, что подобное военно-техническое сотрудничество с Россией не будет развиваться.

Что от этого получит Турция

Помимо финансовой выгоды за сами комплексы, Анкара рассчитывает на возобновление полноценного оборонного сотрудничества с США.

По данным издания, Турция извлечет от этого соглашения тройную выгоду. Помимо отмены санкций страна получит двигатели для своих истребителей пятого поколения KAAN, а также открытие возможности поставки самолетов F-35.

Соединенные Штаты ввели ограничения против Турции после того, как в 2019 году Анкара приобрела у России системы противовоздушной обороны С-400. Из-за этой закупки Вашингтон исключил страну из международной программы разработки и поставки истребителей F-35.

Напомним, Дональд Трамп недавно заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций в отношении Турции. Он подчеркнул, что "пришло время это сделать".

Отметим, Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США запустило специальный онлайн-портал. Через него можно подать обращение об исключении из санкционных списков или просмотре действующих ограничений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Турция ПВО Реджеп Тайип Эрдоган
Новости
В Украине вводят банкноту 2000 гривен: когда она появится и как будет выглядеть
В Украине вводят банкноту 2000 гривен: когда она появится и как будет выглядеть
Аналитика
"Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников