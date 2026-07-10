СМИ выяснили, на какой шаг пошел Эрдоган для снятия санкций США с Турции

Турция продаст российские зенитно-ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива, чтобы избавиться от американских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hürriyet .

По информации журналистов, соглашение уже полностью согласовано, а последние препятствия устранили накануне ночью. Ожидается, что официально о продаже могут объявить уже в ближайшее время.

Среди наиболее вероятных покупателей российских систем называют Объединенные Арабские Эмираты или Катар.

Продажа С-400 является условием отмены американских санкций. Для этого президент США Дональд Трамп должен послать Конгрессу специальное письмо.

Вашингтон выдвинул Анкаре три требования:

не использовать С-400;

отказаться от владения этими российскими ЗРК;

гарантировать, что подобное военно-техническое сотрудничество с Россией не будет развиваться.

Что от этого получит Турция

Помимо финансовой выгоды за сами комплексы, Анкара рассчитывает на возобновление полноценного оборонного сотрудничества с США.

По данным издания, Турция извлечет от этого соглашения тройную выгоду. Помимо отмены санкций страна получит двигатели для своих истребителей пятого поколения KAAN, а также открытие возможности поставки самолетов F-35.

Соединенные Штаты ввели ограничения против Турции после того, как в 2019 году Анкара приобрела у России системы противовоздушной обороны С-400. Из-за этой закупки Вашингтон исключил страну из международной программы разработки и поставки истребителей F-35.