Истребители Польши перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

00:40 14.05.2026 Чт
1 мин
Что известно об инциденте?
aimg Эдуард Ткач
Фото: российский Ил-20 (x.com/KosiniakKamysz)

В среду, 13 мая, Польша подняла в небо авиацию из-за того, что над международными водами в Балтийском море был обнаружен самолет россиян Ил-20.

Об этом заявил польский глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Читайте также: Швеция перехватила российские истребители над Балтийским морем

"Наши самолеты перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над международными водами в Балтийском море", - говорится в посте.

Польский министр отметил, что это была очередная агрессивная акция РФ и испытания "наших систем ПВО". Он подчеркнул, что полеты без включенных и транспондеров могут представлять угрозу для других самолетов.

"На любую подобную провокацию наши пилоты ответ незамедлительно", - резюмировал Владислав Косиняк-Камыш.

Другие инциденты

Напомним, что 25 декабря 2025 года польские ВВС тоже поднимали в небо боевые самолеты, чтобы перехватить и сопроводить российский разведывательный борт, который пролетал недалеко от границы польского воздушного пространства.

Кроме того, в тот же день стало известно, что Россия отправила ядерные бомбардировщики, чтобы совершить "рождественский" полет на большое расстояние над Норвежским морем. Таким образом, РФ угрожала Британии.

