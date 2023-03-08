ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Виндман опроверг нарративы об "усталости от Украины": это миф

Новина українською →
Киев, Среда 08 марта 2023 12:44
Виндман опроверг нарративы об "усталости от Украины": это миф Фото: Алекс Виндман (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Нарративы касательно так называемой "усталости от помощи Украине" являются мифом. Но мир все равно должен быть внимательным в этом вопросе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший директор Совбеза США по делам Европы Алекс Виндман.

"Мы должны быть бдительны по поводу "усталости от Украины". Но до сих пор "усталость от Украины" оказывалась чем-то вроде мифа. Украина по-прежнему пользуется огромной поддержкой в последних опросах. И, вы знаете, поддержка Украины упала, возможно, на пять пунктов, на 5%, но это еще очень много", - заявил Виндман.

По его словам, 70% населения США согласны с тем, что нужно больше делать для Украины.

"Это довольно удивительно в очень поляризованном обществе в США. Это (усталость, - ред.), пожалуй, не то, что произойдет в ближайшие шесть месяцев или, может быть, даже год. Но нам нужно быть внимательными в этом вопросе, и нам нужно продолжать говорить с американской общественностью о том, почему эта война важна для Украины, для демократии, но, прежде всего, для Америки", - отметил Виндман.

По его мнению, необходимо объяснять американской общественности, что эти ресурсы, направленные для Украины, "были каплей в море" оборонного финансирования.

"А отдача от инвестиций была чрезвычайно высокой. 4-5% от оборонного бюджета и Россия практически уничтожила свой конвенционный военный потенциал. И не будет представлять конвенционную военную угрозу в течение десяти или более лет", - обратил внимание Виндман.

Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что не видит усталости западных союзников от помощи Украине в борьбе с РФ.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что никакой усталости от Украины среди союзников не существует, а такой нарратив только навязывает российская пропаганда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу