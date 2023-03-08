Виндман опроверг нарративы об "усталости от Украины": это миф

Нарративы касательно так называемой "усталости от помощи Украине" являются мифом. Но мир все равно должен быть внимательным в этом вопросе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший директор Совбеза США по делам Европы Алекс Виндман.

"Мы должны быть бдительны по поводу "усталости от Украины". Но до сих пор "усталость от Украины" оказывалась чем-то вроде мифа. Украина по-прежнему пользуется огромной поддержкой в последних опросах. И, вы знаете, поддержка Украины упала, возможно, на пять пунктов, на 5%, но это еще очень много", - заявил Виндман.

По его словам, 70% населения США согласны с тем, что нужно больше делать для Украины.

"Это довольно удивительно в очень поляризованном обществе в США. Это (усталость, - ред.), пожалуй, не то, что произойдет в ближайшие шесть месяцев или, может быть, даже год. Но нам нужно быть внимательными в этом вопросе, и нам нужно продолжать говорить с американской общественностью о том, почему эта война важна для Украины, для демократии, но, прежде всего, для Америки", - отметил Виндман.

По его мнению, необходимо объяснять американской общественности, что эти ресурсы, направленные для Украины, "были каплей в море" оборонного финансирования.

"А отдача от инвестиций была чрезвычайно высокой. 4-5% от оборонного бюджета и Россия практически уничтожила свой конвенционный военный потенциал. И не будет представлять конвенционную военную угрозу в течение десяти или более лет", - обратил внимание Виндман.

Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что не видит усталости западных союзников от помощи Украине в борьбе с РФ.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что никакой усталости от Украины среди союзников не существует, а такой нарратив только навязывает российская пропаганда.

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