Віндман спростував наративи про "втому від України": це міф

Наративи щодо так званої "втоми від допомоги Україні" є міфом. Але світ все одно має бути пильним у цьому питанні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній директор Ради безпеки США у справах Європи Алекс Віндман.

"Ми маємо бути пильні щодо "втоми від України". Але досі "втома від України" виявлялася чимось на зразок міфу. Україна, як і раніше, користується величезною підтримкою в останніх опитуваннях. І, ви знаєте, підтримка України впала, можливо, на п'ять пунктів, на 5%, але це ще дуже багато", - заявив Віндман.

За його словами, 70% населення США погоджуються з тим, що треба більше робити для України.

"Це досить дивовижно у дуже поляризованому суспільстві у США. Це (втома, - ред.), мабуть, не те, що станеться у найближчі шість місяців чи, можливо, навіть рік. Але нам треба бути пильними у цьому питанні, і нам треба продовжувати говорити з американською громадськістю про те, чому ця війна важлива для України, для демократії, але насамперед для Америки", - зауважив Віндман.

На його думку, необхідно пояснювати американській громадськості, що ці ресурси, спрямовані для України, "були краплею в морі" оборонного фінансування.

"А віддача від інвестицій була надзвичайно високою. 4-5% від оборонного бюджету і Росія практично знищила свій конвенційний військовий потенціал. І не представлятиме конвенційної військової загрози протягом десяти або більше років", - звернув увагу Віндман.

Нагадаємо, раніше заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що не бачить втоми західних союзників від допомоги Україні у боротьбі з РФ.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що жодної втоми від України серед союзників не існує, а такий наратив лиш нав’язує російська пропаганда.

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