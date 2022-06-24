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Кулеба закликав забути про "втому від України": це нав'язаний російський наратив

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 06:20
Кулеба закликав забути про "втому від України": це нав'язаний російський наратив Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія нав'язує наратив про втому від України в Євросоюзі, щоб підкреслити нашу неповноцінність. Насправді ж ніякої втоми в Європі немає, і надання Україні статусу кандидата в ЄС це підтверджує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

Глава МЗС зазначив, що ЄС фактично продемонстрував, що саме він продовжує визначати правила гри на європейському континенті, а не Росія, Китай або хто-небудь ще.

"Ну, яка ж втома від України?! Та тут суцільне свято від України! Подивіться, глава Євроради твітить-вітає, Урсула фон дер Ляйєн представляла висновок в жовто-блакитному костюмі. Забудьте взагалі цей термін. Я завжди говорив, що ніколи не було ніякої втоми від України. Це Російський наратив, нав'язаний нам, для того, щоб підкреслювати нашу неповноцінність про те, що від нас хтось десь втомився", - пояснив Кулеба.

Нагадавши, Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

Раніше Кулеба розповів, що переломним моментом для отримання статусу кандидатом у члени ЄС для України став візит до Києва президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса.

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Дмитро Кулеба
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