Нуланд не видит "усталости от помощи Украине"

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пока не видит усталости западных союзников от помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом она сказала на онлайн-брифинге, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Напротив, я думаю, основываясь на том, что мы видели, когда министр обороны Остин и глава объединенного комитета начальников штабов Милли были в Европе, вчера или позавчера, чтобы помочь стимулировать поставки тех видов техники, которые Украине нужны, чтобы сделать еще один рывок", - сказала Нуланд.

По ее словам, сейчас "мы видим, как союзники со всего мира предоставляют то, что они не предоставляли в прошлом". А именно более совершенную противовоздушную оборону, мобильные и эффективные танки, дальнобойное оружие и т.д.

"Мы далеки от усталости. Видим от стран по всему миру понимание, особенно после путинской эскалации против мирных жителей, атак на системы отопления и водоснабжения зимой, что это должно быть остановлено. И это будет остановлено только в том случае, если украинцы смогут бороться" , - подчеркнула замгоссекретаря.