"Вознаграждение для агрессора": Хорватия призвала Украину избегать территориальных уступок

"Проблема заключается в том, что Россия сначала хочет подписать соглашение, а потом прекращать огонь, но Коалиция желающих предложила сначала прекращение огня как первый шаг, а потом соглашение как следующий", - отметил он.

Пленкович подчеркнул, что Украина никогда не должна де-юре отказываться от оккупированной территории, исходя из опыта Хорватии.

"Это очень важная тема, потому что это будет вознаграждением для агрессора или уступкой, которую невозможно будет защитить внутренне", - пояснил он.

Хорватский лидер добавил, что РФ стремится восстановить отношения с США, в то время как Украина "служит инструментом для достижения этой цели". Он добавил, что страна-агрессор также хочет снятия санкций и восстановления на международной арене.

Пленкович прокомментировал и работу над гарантиями безопасности для Украины, напомнив о негативном опыте Будапештского меморандума, который не был поддержан подписантами.