Главная » Новости » Война в Украине

Реальные "успехи" России на фронте в 2025 году составили лишь 1,04% территории Украины, - ISW

Пятница 19 декабря 2025 10:27
Реальные "успехи" России на фронте в 2025 году составили лишь 1,04% территории Украины, - ISW Фото: реальные "успехи" России на фронте в 2025 году составили лишь 1,04% территории Украины (facebook com easternforce)
Автор: Ірина Глухова

В России продолжают преувеличивать успехи на фронте, утверждая о якобы захвате более 6300 кв. км территории Украины в 2025 году. Однако на самом деле эти заявления не соответствуют реалиям на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова на брифинге для военных атташе 18 декабря и российского диктатора Владимира Путина от 17 декабря.

Переоцененные успехи РФ на Северске, Купянске и Константиновке

Как указывают в ISW, Путин, преувеличивая успехи России, заявил, что российские войска якобы захватили Северск. Однако подтвержденные факты позволяют оценить, что российские войска захватили пока только около 77% Северска.

Герасимов также заявил, что российские войска захватили Купянск и контролируют 50% Константиновки. Аналитики ISW отмечают, что не наблюдали никаких доказательств продвижения РФ в Константиновке, близких к озвученным цифрам.

По оценкам ISW, российские войска захватили лишь около 1,6% Константиновки, а их присутствие ограничивается примерно 5% города - через инфильтрационные действия или отдельные штурмы

"Даже максималистские заявления российских милблогеров о продвижении России не такие масштабные, как заявления Герасимова, поскольку милблогеры утверждают, что российские войска захватили лишь около 11 процентов города", - отметили в ISW.

Реальная площадь захваченных территорий

Герасимов также заявил, что Россия захватила более 6300 кв. км территории Украины в 2025 году - что превышает заявление министра обороны России Андрея Белоусова от 17 декабря о 6000 кв. км.

ISW же оценивает, что российские войска на самом деле захватили около 4700 кв. км в 2025 году. Даже озвученная Герасимовым цифра охватывает лишь 1,04% от общей площади Украины, подчеркивают аналитики.

Аналитики отмечают, что преувеличенные заявления Герасимова и Белоусова демонстрируют медленные темпы наступления и пытаются создать представление о якобы победе России на поле боя и слабости украинской обороны.

Герасимов использовал брифинг, чтобы повторить заявления Путина и Белоусова, вероятно, с целью распространения этих нарративов среди международной аудитории.

Напомним, недавно аналитики ISW в интервью РБК-Украина заявили, что Россия последовательно сигнализирует, что не согласится на мирное соглашение, которое не предусматривает полной капитуляции Украины или реализации максималистских территориальных требований Москвы.

Также в ISW оценили риски для Украины в случае потери Покровска.

Кроме того, аналитики Института изучения войны указали, какое направление является одним из приоритетных для российской армии.

