Выключили свет во время НМТ: как абитуриенту получить второй шанс и не пропустить дедлайн

Причины для пересдачи: Длительные воздушные тревоги (более 2,5 часов), отключение света или другие чрезвычайные ситуации.

Срок подачи заявления: Участник имеет только 3 рабочих дня после даты своей сессии, чтобы обратиться в региональный центр.

Условие допуска: Результаты основной сессии должны быть официально аннулированы по ходатайству апелляционной комиссии.

Алгоритм действий: как попасть на дополнительную сессию

Если тестирование было прервано и вы не успели завершить работу, процедура допуска к дополнительным сессиям состоит из следующих шагов:

Подача заявления: В течение трех дней после даты экзамена (указанной в приглашении) необходимо подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Проверка документов: Регламентная комиссия принимает решение на основании записей в документах Временного экзаменационного центра (ВЭЦ). Это подтверждает, что экзамен прервали именно из-за объективных обстоятельств.

Аннулирование результата: Участника допускают к дополнительной сессии только после того, как апелляционная комиссия при УЦОКО удовлетворит ходатайство об аннулировании предыдущего результата за основную сессию.

Что считается форс-мажором

По словам руководительницы УЦОКО Татьяны Вакуленко, основными причинами для предоставления возможности пересдать НМТ являются факторы безопасности.

В частности, если суммарное время пребывания в укрытии во время экзамена превышает 2 часа 30 минут, проведение тестирования в этот день прекращается, а поступающим рекомендуют регистрироваться на дополнительную сессию.

"Решение о допуске к участию в дополнительных сессиях регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования принимает на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ", - пояснила Вакуленко.