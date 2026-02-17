Выключили свет во время НМТ: как абитуриенту получить второй шанс и не пропустить дедлайн

Абитуриенты, которые не смогут завершить тестирование из-за форс-мажорных обстоятельств, будут иметь шанс на пересдачу во время дополнительных сессий. Для этого необходимо соблюсти четкие сроки подачи заявления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіторию".
Главное:
Если тестирование было прервано и вы не успели завершить работу, процедура допуска к дополнительным сессиям состоит из следующих шагов:
По словам руководительницы УЦОКО Татьяны Вакуленко, основными причинами для предоставления возможности пересдать НМТ являются факторы безопасности.
В частности, если суммарное время пребывания в укрытии во время экзамена превышает 2 часа 30 минут, проведение тестирования в этот день прекращается, а поступающим рекомендуют регистрироваться на дополнительную сессию.
"Решение о допуске к участию в дополнительных сессиях регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования принимает на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ", - пояснила Вакуленко.
Читайте также о том, что регистрация на НМТ-2026 начнется 5 марта, в этом году снова будет два периода подачи заявок. Тестирование также будет проходить в два этапа - во время основной с сессии 20 мая по 25 июня и дополнительной - с 17 по 24 июля.
Ранее мы писали о том, что ключевым условием для успешной подачи заявки на НМТ 2026 является наличие документа, удостоверяющего личность. Абитуриентам, которые еще не имеют паспорта, советуют оформить его до начала регистрации.