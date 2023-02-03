СБУ подозревает чиновников Минобороны в хищениях при строительстве казарм для ВСУ

Правоохранители объявили подозрение должностному лицу Министерства обороны Украины, поскольку считают его причастным к хищению при строительстве казарм для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"К сделке причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что именно они являются организаторами механизма хищения более 5 млн грн. на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона. Для реализации сделки руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой по выполнению ремонтно-строительных работ.

"Согласно подписанным документам подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях. Впрочем, соответствующие работы коммерсанты выполнили не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень", - добавили в СБУ.

Казармы остались непригодными для проживания военнослужащих, а строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности. Правоохранители провели обыски в помещениях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, которое является правопреемником Главного квартирно-эксплуатационного управления, и по адресам проживания девять фигурантов в Киеве и Виннице. В ходе них была изъята финансово-хозяйственная документация с доказательствами сделки.

Работнику отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ уведомлено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.