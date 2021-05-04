"Ман Сіті" став першим фіналістом Ліги чемпіонів

В Англії напередодні зустрічі пішов сніг. У підсумку під час старту поєдинку, поле в Манчестері було вкрите сніговим покривом. Але крім погоди у парижан була і велика проблема. Через травму один з головних зіркових гравців "ПСЖ" Мбаппе залишився на лаві запасних. А ось українець Зінченко у другому матчі вийшов у старті "Ман Сіті". І вже на 7-й хвилині опинився в центрі уваги. Після подачі з флангу м'яч влучив українцеві в плечі, але рефері, спершу, не розібравшись, вказав на "точку". Правда, після перегляду VAR пенальті скасував.

А вже через 4 хвилини Зінченко взяв участь у гольовій атаці "городян". Едерсон від своїх воріт вибив м'яч у порожню зону, куди увірвався українець, після чого відпасував на лінію штрафного на Де Брюйне. Удар бельгійця захист "ПСЖ" заблокував, але після м'яч потрапив до Мареза, який підробивши з кута воротарського пробив повз Наваса в сітку воріт парижан - 1:0.

"ПСЖ" могли зрівняти рахунок на 19-й хвилині. Едерсон, намагаючись швидко почати атаку, невдало вкинув м'яч на партнера, якого випередив Ді Марія і відразу пробив по воротах. М'яч пролетів в сантиметрах від штанги, але в створ не потрапив.

До кінця першого тайму парижани трохи більше контролювали м'яч, проте реальних моментів забити більше не мали. А ось "Сіті" вже в доданий час могли розраховувати на другий гол, проте удар Бернарду Сілви заблокували захисники.

На старті другого тайму ще одну можливість упустили гравці "Сіті". Фодена вивели на "побачення" з Навасом, але англієць переграти кіпера парижан не зміг. Та й перебував він в офсайді, який після VAR точно б судді підтвердили. Проте вже на 63-й хвилині гравці "Сіті" провели ще одну контратаку, яка таки Закінчилася голом. Знову Фоден втік по Лівому флангу, обігрався з Де Брюйне і викотив м'яч на лінію воротарського під удар Марезу - 2:0.

Foden slid it for Mahrez who scores and puts Man City 2 nil up against PSG and makes it 4 -1 on aggregate quite stunningly.#MCIPSG pic.twitter.com/eubqP7Ym8Z — Mjolo-The-Pandemic (@thirstysphe) May 4, 2021

Для проходу далі "ПСЖ" необхідно було за півгодини, що залишилися забивати мінімум тричі. І без того складне завдання посилив Ді Марія, який на 69-й хвилині заробив видалення за неспортивний фол - за межами поля він наступив на ногу Фенандіньо, який заважав аргентинцеві ввести м'яч з-за бічної.

У підсумку "городяни" впевнено довели поєдинок до перемоги і пройшли у фінал ЛЧ. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі.