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"Челсі" впевнено переграло "Реал". Фінал Ліги чемпіонів буде англійським

Новость на русском → Лондон, Середа 05 травня 2021 23:54
"Челсі" впевнено переграло "Реал". Фінал Ліги чемпіонів буде англійським Фото: Маунт забив один з двох голів "Челсі" (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Лондонський "Челсі" став другим фіналістом Ліги чемпіонів. "Аристократи" у матчі - відповіді впевнено обіграли "Реал" - 2:0, після нічиї в першому поєдинку.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

"Реалу" після результативної нічиї в Мадриді потрібно було забивати у ворота "Челсі" мінімум один гол. А ось "синіх" влаштовувала і нульова нічия.

Однак з початку матчу саме гравці "Челсі" були трохи гостріше в атаці і навіть забили на 18-й хвилині. Але Вернер, який завершував атаку, опинився в офсайді. У мадридського клубу не зовсім виходило увійти в штрафну, тому доводилося бити здалеку. Один з таких ударів від Бензема мало не досяг мети, але врятував свою команду Менді. "Челсі" на такий випад "Реала" відповіло голом. Канте протягнув м'яч до штрафного майданчика, відпасував на Хавертца, який перекинув Куртуа. М'яч, здавалося, пролетить вище воріт, але влучив у поперечину, а на добивання зіграв Вернер - 1:0.

На 36-й хвилині "Реал" таки зміг підібратися ближче до воріт "Челсі" і мав реальний шанс зрівняти рахунок. Бензема в затяжному стрибку пробивав головою під поперечину, але знову на відмінно зіграв Менде, перевівши м'яч на кутовий.

У другій половині "аристократи" обороти збільшили, і вже на 47-й хвилині ще раз в каркас воріт влучив Хавертц. Крім цього за перші 20 хвилин другого тайму гравці "Челсі" могли забивати ще тричі - свої шанси упустили Маунт, Хавертц і Канте.

Але все ж лондонці під кінець матчу другий гол у ворота Куртуа забили. Канте перехопив м'яч поблизу штрафного майданчика "Реала", відпасував на Пулішича, а той викотив Маунту на порожні ворота - 2:0.

У фіналі "Челсі" зустрінеться з іншим англійським клубом - "Манчестер Сіті". "Містяни" вчора вдруге обіграли "ПСЖ". Зінченко взяв участь в одному з голів "Сіті".

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі.

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