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Для туристов и не только: "Новая почта" напомнила об услуге, которая пригодится каждому

Среда 09 июля 2025 18:11
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Для туристов и не только: "Новая почта" напомнила об услуге, которая пригодится каждому Как работает услуга передачи/хранения (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Новая почта" предлагает украинцам услугу - "Пункт передачи" (она же "Пункт хранения"). Это удобный сервис, позволяющий оставить личные вещи или посылку в отделении, почтомате или пункте приема-выдачи для временного хранения или дальнейшей передачи получателю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты".

В чем суть услуги

Услуга пригодится тем, кто не хочет таскать с собой чемодан во время путешествия, должен что-то передать, но не определился с получателем, или просто нуждается во временном хранилище для вещей.

Что можно оставить:

  • документы,
  • посылки,
  • багаж (рюкзаки, чемоданы),
  • грузы,
  • паллеты,
  • шины и диски.

Хранение возможно как на несколько часов, так и на несколько дней.

Где работает сервис

"Пункт передачи" доступен в:

  • отделениях,
  • почтоматах (до 20 кг),
  • пунктах приема-выдачи Новой почты.

Сервис работает в удобном формате "оставил - забрал", без лишней бумажной волокиты.

Сколько стоит

Стоимость услуги определяется отдельно для каждого места хранения. В рамках сервиса разрешено оставлять документы, посылки, грузы, паллеты, шины и диски.

В тариф включено хранение всех видов отправлений до 7 календарных дней (для паллет - до 3 дней).

Начиная с 8-го дня (с 4-го дня для паллет), включая день передачи, за хранение начинает начисляться дополнительная плата.

Для туристов и не только: &quot;Новая почта&quot; напомнила об услуге, которая пригодится каждому

Стоимость услуги (скриншот)

Какие вещи принимают и с какими ограничениями

  • документы: до 1 кг, размер - не более 35×25×2 см;
  • посылки: до 30 кг, максимальная длина - 120 см;
  • грузы: до 1000 кг, до 300 см в длину (в отдельных случаях - до 600 см).
  • паллеты: до 1000 кг, до 2 м в основании;
  • шины/диски: до 45 кг (легковые), до 105 кг (грузовые).

Расчет тарифа зависит от большего из двух весов - фактического или объемного. Формула: объемный вес (кг) = (длина × ширина × высота) / 4000

Как воспользоваться услугой - инструкция

  • создайте экспресс-накладную в приложении "Новая почта", указав одинаковую точку отправки и получения;
  • упакуйте вещи. Если это чемодан - дополнительная упаковка не нужна;
  • обратитесь к оператору или воспользуйтесь почтоматом;
  • заберите вещи в удобное время.

Комиссия за объявленную стоимость до 500 гривен включена в тариф, свыше - 0,5% от суммы.

Вещи хранятся только в пределах определенных параметров. После превышения бесплатного периода взимается плата за каждый дополнительный день.

Читайте также о том, что нельзя отправлять за границу "Новой почтой".

Ранее мы писали о том, какие вещи и товары под запретом для отправки "Новой почтой".

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