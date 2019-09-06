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Вілкул та Колесніков поки оголошені в державний розшук

Новини » Політика    06.09.2019 - 12:28
Вілкул та Колесніков поки оголошені в державний розшук
Фото: Олександр Вілкул та Дмитро Колесніков (колаж РБК-Україна)

У ГПУ не володіють інформацією про місцезнаходження Вілкула і Колеснікова

Колишніх нардепів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова поки оголосили тільки в державний розшук. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Вона зазначила, що підозрюваних спочатку оголошують в державний розшук, але якщо вони не прийдуть до прокурора протягом декількох місяців, їх можуть оголосити в міжнародний розшук.

"Йдеться про ті кримінальні справи, що і рік тому, коли було подання на регламентному комітеті. Саме щодо них тепер (колишніх, - ред.) народних депутатів можна притягнути до кримінальної відповідальності", - заявила Сарган.

Вона також додала, що не має інформації про те, чи перебувають Вілкул та Колесніков в Україні.

Зазначимо, Вілкула підозрюють у тому, що він протягом 2011-2012 років на посаді голови Дніпропетровської ОДА надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення.

Дмитро Колесніков, за даними слідства, ще на посаді голови агентства Держмайна сприяв незаконній приватизації двох цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами "Смерч" і "Град".

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