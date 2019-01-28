Вілкул: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Вілкула кандидатом у президенти

Дата рождения: 24 мая 1974 года (44 года)

Партия: "Оппозиционный блок - партия мира и развития"

Должность: народный депутат

Образование: Криворожский технический университет

Семья: женат, есть дочь

Вилкул на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Бизнес

Скандалы

Семья

Вилкул на выборах 2019. Новости

25 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал нардепа Александра Вилкула кандидатом в президенты Украины.

кандидатом в президенты Украины. 20 января 2019 года народного депутата Александра Вилкула в ходе Форума за мир и развитие официально выдвинули кандидатом в президенты.

Биография

Александр Вилкул родился 24 мая 1974 года в Кривом Роге. Вилкул учился в Центрально-Городском лицее в Кривом Роге, получил образование в Криворожском техническом университете по специальности "Открытые горные работы", там же окончил аспирантуру.

В 1998-2001 годах Вилкул занимал должность заместителя гендиректора по коммерческо-финансовым вопросам ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат". Кроме того, до 2002 года был заместителем президента по экономике и внешнеэкономическим связям ООО "Академия горных наук Украины", а с 2002 по 2003 год - замглавы правления по коммерческим вопросам ОАО "ЮГОК". Кроме того, Вилкул возглавлял "Центральный горно-обогатительный комбинат" и "Северный горно-обогатительный комбинат".

Политическая деятельность

С ноября 2005 года Вилкул возглавлял Криворожскую городскую организацию "Партии регионов".

С апреля 2006 по ноябрь 2007 года - народный депутат Украины V созыва с jт "Партии регионов" (№59 в списке). На время выборов - генеральный директор ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат", член "Партии регионов". С июля 2006 года - заместитель председателя комитета по вопросам и регуляторной политики и предпринимательства.

С ноября 2007 года по апрель 2010 года - народный депутат Украины VІ созыва от "Партии регионов", (№76 в списке). С декабря 2007 года - заместитель председателя комитета по вопросам и регуляторной политики и предпринимательства.

16 апреля 2010 года сложил депутатские полномочия.

С 18 марта 2010 по 24 декабря 2012 года - председатель Днепропетровской облгосадминистрации.

С 24 декабря 2012 по 27 февраля 2014 года - вице-премьер-министр Украины.

29 марта 2014 года избран в состав президиума политсовета "Партии регионов".

С июня 2014 года - глава фонда "Украинская перспектива".

В октябре 2014 года избран народным депутатом в Верховную раду по партийному списку "Оппозиционного блока".

В сентябре 2015 года принимал участие в выборах мэра Днепропетровска, но во втором туре проиграл Борису Филатову.

15 декабря 2018 года выдвинут кандидатом в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок".

Бизнес

По данным СМИ, в собственности Александра Вилкула находятся крупные земельные участки в Кривом Роге, различные объекты недвижимости и торговые комплексы. В частности, он является владельцем ПАТ "Электромашпромсервис", ПП "Спецконтакт", ПП "Промэстетика", ПП "Промресурс КР", которые, по данным СМИ, юридически оформлены на подставных людей и организации.

Скандалы

22 сентября 2016 года во время эфира на телеканале "112 Украина" между нардепами Владимиром Парасюком и Александром Вилкулом возник конфликт. Парасюк предупредил Вилкула, чтобы он выбирал в эфире выражения. На это Вилкул произнес, что "тяжело говорить с имбецилами, у которых образование 8 классов" и спросил, брал ли он 100 тысяч долларов у Корбана, расписка о чем лежит в ГПУ. Как стало известно, после окончания эфира Парасюк дождался под студией Вилкула, завязалась драка, которую разнимала охрана.

В июне 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) открыли дело против Александра Вилкула по подозрению в возможном декларировании недостоверной информации.

В сентябре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную раду Украины представление на нардепа Александра Вилкула, но Рада отказалась снимать депутатскую неприкосновенность с Вилкула.

Фото: предстваление на Александра Вилкула (facebook.com/LlutsenkoYuri)

В октябре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Вилкул во время руководства Днепропетровской ОГА незаконно передал в аренду несколько земельных участков, чем нанес государству ущерб на 5 млн гривен.

Семья

Александр Вилкул женат. Супруга - Елена, 1978 года рождения, также родилась в Кривом Роге, домохозяйка. У них есть дочь Мария 2008 года рождения. Отец нардепа - мэр Кривого Рога (Днепропетровская область) Юрий Вилкул.

Фото: Александр Вилкул с женой и дочкой (wikipedia.org)