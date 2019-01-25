ЦВК зареєструвала ще п'ять кандидатів у президенти

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таким чином, ЦВК зареєструвала 19 кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія (ЦВК) 25 січня зареєструвала ще п'ять кандидатів у президенти. Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК 25 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Розглянувши документи, комісія встановила їх відповідність вимогам закону "Про вибори президента України", - йдеться у тексті постанови комісії.

Так, комісія зареєструвала Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза.

Крім того, комісія зареєструвала ще вісім уповноважених представників кандидатів у президенти.

Додамо, що присутнім на засіданні ЦВК Вілкулу та Корнацькому було видано посвідчення кандидатів у президенти.

Як писало РБК-Україна раніше, під час засідання 25 січня кандидатом у президенти зареєстрували Юлію Тимошенко.

Нагадаємо, 22 січня ЦВК зареєструвала 13-го кандидата в президенти. Зокрема, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти депутата Верховної ради України, члена політичної партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка.

ЦВК 21 січня зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента України: нардепа Олександра Шевченко та екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насирова.

РБК-Україна також писало, що документи про реєстрацію кандидатами на виборах президента України 31 березня 2019 року подали в Центральну виборчу комісію 22 людини.