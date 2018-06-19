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НАБУ відкрило справу стосовно Вілкула

НовиниПолітика    19.06.2018 - 16:01
Фото: Олександр Вілкул (opposition.org.ua)
Фото: Олександр Вілкул (opposition.org.ua)

Детективи вважають, що Вілкул міг проживати в будинку в Козині й не декларувати його

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні про можливе декларування недостовірної інформації депутатом Верховної ради від фракції "Опозиційний блок" Олександром Вілкулом. Про це свідчить одне з рішень Солом'янського райсуду Києва, передає видання "Слово і Діло".

Зокрема, у НАБУ встановили, що парламентар у 2015-2016 роках користувався житловим будинком площею майже 379 кв. м і двома земельними ділянками у Козині Київської області, які належать його тещі Марії Кондратюк. Вказано, що дана нерухомість у грудні 2006 року після придбання була передана в іпотеку Альфа-Банку на суму 900 тисяч доларів. Детектив також зазначив, що Кондратюк зареєстрована не в Козині.

До того ж Кондратюк отримує доходи від ТОВ "Метінвест Холдинг" і є засновницею криворізького ТОВ "Редакція газети "Пульс Новини, факти, коментарі". Тобто, характер виконуваної роботи та спосіб життя не вказують на її фактичне проживання у вказаному будинку.

При цьому нардеп у деклараціях за 2015-2016 роки вказував нерухоме майно в Дніпрі та Кривому Розі. У Києві він декларував лише користування номером площею 25,8 кв. м у готелі "Національний".

Детективи вважають, що Вілкул міг проживати в будинку в Козині й не декларувати його. У зв'язку з цим НАБУ просило суд надати доступ до документів Альфа-Банку, а саме до зазначеного вище іпотечного договору й пов'язаних із ним документів. Суд задовольнив клопотання.

Видання також зазначає, що у декларації за 2017 рік у Вілкула зникла низка об'єктів нерухомості й з'явилася столична квартира тещі, яку він нібито орендує.

Нагадаємо, у кінці травня спікер Верховної ради України Андрій Парубій передав у комітет подання Генеральної прокуратури України (ГПУ) на співголову фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та нардепа від даної фракції Дмитра Колесникова.

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Теги публікації: Олександр Вілкул, Декларації про доходи, НАБУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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