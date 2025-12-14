"Виктор заслужил свой орден Ленина": Сикорский и Сийярто поспорили из-за Орбана

Сикорский распространил сообщение Орбана, где тот жалуется, что Европейская комиссия якобы "обошла Венгрию" и "нарушает европейское законодательство средь бела дня". Польский министр очень метко высмеял истерику Орбана, сославшись на пророссийские симпатии венгерского премьера.

"Виктор заслужил свой орден Ленина", - пошутил глава польского МИД.

После этого в комментариях появился венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Венгерский глава МИД сразу бросился на защиту своего патрона, произнеся традиционные для него пропагандистские месседжи.

"Мы понимаем, что вы очень хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!!", - заявил он.

В ответ Сийярто Сикорский написал, что Европа знает, на чьей стороне будет пророссийское венгерское правительство.

"Если Россия снова не вторгнется, такой войны не будет, но мы понимаем, что на этот раз вы будете на ее стороне", - отметил он, намекая, что орбанский Будапешт мгновенно предаст Евросоюз, если Россия нападет на западные страны.