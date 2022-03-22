Медведчука шукають у багатьох містах. Про виїзд з України даних немає, - Венедіктова

Українського депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, шукають у багатьох містах. Офіційних даних про те, що він міг виїхати з країни, немає.

"Де він може бути? Є кілька оперативних версій. Сказати, що ми думаємо, що він десь в Москві, і ми не доберемося до нього - я так не можу. Ми їх відпрацьовуємо", - зазначила вона.

За її словами, створена певна група, яка розшукує Медведчука і проводить слідчі дії. Причому "обшуки проходять у багатьох містах". Крім того, у слідства немає даних, що він міг виїхати з України.

"Якщо він перетнув кордон, це був незаконний перетин. Тому офіційних даних, коли він перетнув кордон у нас немає. Їх не могло і бути, тому що це історія поза законом", - додала генпрокурор.