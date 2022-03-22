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Медведчука шукають у багатьох містах. Про виїзд з України даних немає, - Венедіктова

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 12:57
Медведчука шукають у багатьох містах. Про виїзд з України даних немає, - Венедіктова Фото: нардеп Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Українського депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, шукають у багатьох містах. Офіційних даних про те, що він міг виїхати з країни, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генпрокурора Ірини Венедіктової для "Української правди".

"Де він може бути? Є кілька оперативних версій. Сказати, що ми думаємо, що він десь в Москві, і ми не доберемося до нього - я так не можу. Ми їх відпрацьовуємо", - зазначила вона.

За її словами, створена певна група, яка розшукує Медведчука і проводить слідчі дії. Причому "обшуки проходять у багатьох містах". Крім того, у слідства немає даних, що він міг виїхати з України.

"Якщо він перетнув кордон, це був незаконний перетин. Тому офіційних даних, коли він перетнув кордон у нас немає. Їх не могло і бути, тому що це історія поза законом", - додала генпрокурор.

Нагадаємо, Медведчук, який є підозрюваним у державній зраді та сприянні тероризму, втік з-під домашнього арешту майже одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України.

У зв’язку з цим суд дозволив взяти його під варту, але народний депутат невідомо де переховується.

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