Медведчука можуть оголосити в розшук, якщо він не в Києві, - Венедиктова

Народного депутата Віктора Медведчука можуть оголосити в розшук, якщо він не в Києві. Сьогодні він порушив умови домашнього арешту, але захист стверджує, що він залишається в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Ірини Венедіктової в ефірі "Україна 24" .

"Інформацію, де Медведчук ми перевіряємо. Ми на зв'язку з його адвокатами, адвокати кажуть, що нададуть свідоцтво, що він на місці. У нас поки такої впевненості немає. Якщо ми не переконаємося, що він знаходиться вдома, будемо оголошувати його в розшук. Як тільки оголосимо в розшук і знайдемо - знову підемо до суду і будемо просити утримання під вартою", - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким перебував у зв'язку з підозрою у державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

До цього була інформація про спробу втечі 21 лютого, але вона не підтвердилася.