Россия вывозит украинское зерно в Иран, - ЦНС
Страна-агрессор Российская Федерация вывозит украинское зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.
Как отмечается, российские оккупанты наладили новый логистический маршрут для вывоза украинского зерна. В частности, аграрную продукцию поездами вывозят из Луганской области в Каспийское море, а затем в Иран.
В то же время, по утверждению ЦНС, в Кремле недовольны падением урожайности на оккупированной части Херсонской области.
"Хотя причиной является уничтожение самим Кремлем системы орошения региона в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.
Напомним, что по данным ЦНС, оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области разработали порядок получения так называемых "прав" на использование украинских недр. Теперь мародеры станут якобы "легальными".
Ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация в сотрудничестве с местными коллаборантами устроила вырубку лесов в оккупированной Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.