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СБУ в Днепропетровской области обезвредила банду рэкетиров под руководством местного депутата

Понедельник 18 ноября 2024 15:02
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СБУ в Днепропетровской области обезвредила банду рэкетиров под руководством местного депутата Фото: СБУ в Днепропетровской области обезвредила банду рэкетиров под руководством местного депутата (t.me/SBUkr)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нейтрализовала организованную группу, которая держала в страхе жителей Днепропетровской области. Лидером группировки оказался депутат одного из местных советов, которого задержали в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленники требовали деньги у предпринимателей, а в случае отказа - похищали их, пытали и угрожали убийством. Одним из пострадавших стал военный ВСУ, который защищает Украину на передовой. Преступники пытались "выбить" из него 2,5 миллиона долларов.

Инцидент произошел, когда военный направлялся к месту базирования своего подразделения. Группа на трех автомобилях остановила его автомобиль, похитила потерпевшего прямо посреди дороги и вывезла в лесопосадку. Там в течение часа его били и угрожали расправой. Позже мужчину заключили в подготовленном помещении, требуя деньги и переоформление бизнеса.

Лидера группы задержали сотрудники СБУ во время очередных угроз военному. В ходе обысков у преступников изъяли огнестрельное оружие и наличные, вероятно полученные незаконным путем.

Лидеру группировки уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство с угрозой насилия, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 146 (похищение человека). Ему и его сообщникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех участников банды.

Фото: СБУ в Днепропетровской области обезвредила банду рэкетиров под руководством местного депутата (t.me/SBUkr)

РанееСБУ нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу ГРУ, которая совершала теракты и шпионила за украинскими военными.

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Служба безопасности Украины Днепропетровская область
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