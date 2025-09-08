ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

СБУ задержала "экс-смотрящего" за Еленовской колонией и его банду рэкетиров

Украина, Понедельник 08 сентября 2025 15:17
UA EN RU
СБУ задержала "экс-смотрящего" за Еленовской колонией и его банду рэкетиров Фото: СБУ разоблачила банду "смотрящих" (t.me/SBUkr)
Автор: Савченко Юлія

СБУ и Нацполиция задержали "экссмотрящего" за Еленовской колонией и его сообщников, которые терроризировали бизнес и военных в пяти областях, требуя деньги и угрожая физической расправой им и их родным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая терроризировала сразу пять регионов страны. В результате задержаны 12 участников банды, среди которых - бывший "смотрящий" за Еленовской колонией.

Фигуранты заставляли предпринимателей платить деньги под предлогом "возврата долгов". В случае отказа - они угрожали физической расправой не только жертвам, но и их близким.

Зафиксировано, как злоумышленники требовали 800 тысяч долларов у владельцев семейного бизнеса на Прикарпатье. В другом эпизоде - они пытались забрать сбережения у военнослужащего ВСУ, угрожая его семье и имуществу.

Координацией группировки занимались четверо криминальных авторитетов, которые называли себя "смотрящими" за несколькими городами Ивано-Франковской и Днепропетровской областей. Одного из них задержали при попытке сбежать через границу в страну ЕС. Других сообщников схватили в их домах или во время передачи денег от потерпевших.

Во время 28 обысков в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли:

  • почти 1,5 млн грн наличными и 7 авто премиум-класса;

  • огнестрельное оружие;

  • смартфоны, банковские карты, флеш-накопители;

  • черновые записи и "расписки" от потерпевших.

В состав банды входили и лица, ранее отбывавшие наказание за разбой и вымогательство.

Задержанным объявлено подозрения по ч. 4 ст. 189 УК Украины - вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения. Также готовятся дополнительные подозрения по ст. 255-1 и 255-3 УК Украины - за установление и распространение преступного влияния.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: правоохранители задержали банду рэкетиров (СБУ)

Напомним, правоохранители задержали "смотрящего" за югом Украины Игоря Науменко, который координировал преступные структуры, контролировал колонии и требовал миллионы в интересах России. Фигурант имел официальное признание среди российских "воров в законе" - в частности, таких как "Шакро Молодой", "Коба Руставский", "Гелани Седой" и другие.

Также в марте прошлого года в Черкасской области полиция задержала "смотрящего" за Уманью и киллера, которые готовили покушение на судью.

Кроме того, в Винницкой области разоблачили "смотрящего" и его банду. Они 10 лет "выбивали" несуществующие долги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Бизнес
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России