Угонщику автомобиля Туска выдвинули обвинение, ему грозит 10 лет
Правоохранители предъявили обвинения мужчине, которого подозревают в угоне автомобиля семьи премьер-министра Польши Дональда Туска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Подозреваемым в краже с проникновением признан 41-летний житель города Сопот.
Кроме того, следователи инкриминируют ему присвоение документа (свидетельства о регистрации) и подделку идентификационных данных автомобиля, в частности номерных знаков.
Подозреваемый уже был судим ранее, однако пока что ему не предъявлено обвинение в рецидиве.
Согласно польскому законодательству, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина отказался давать показания и не признал вину.
Напомним, подозреваемый был задержан в аэропорту Гданьска 13 сентября, он планировал вылететь в Болгарию. В ходе задержания мужчина не оказывал сопротивление.
Похищенный автомобиль Lexus, принадлежащий семье Туска был найден несколько дней назад.