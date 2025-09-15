Угонщику автомобиля Туска выдвинули обвинение, ему грозит 10 лет

Правоохранители предъявили обвинения мужчине, которого подозревают в угоне автомобиля семьи премьер-министра Польши Дональда Туска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Подозреваемым в краже с проникновением признан 41-летний житель города Сопот.

Кроме того, следователи инкриминируют ему присвоение документа (свидетельства о регистрации) и подделку идентификационных данных автомобиля, в частности номерных знаков.

Подозреваемый уже был судим ранее, однако пока что ему не предъявлено обвинение в рецидиве.

Согласно польскому законодательству, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина отказался давать показания и не признал вину.