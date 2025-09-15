Викрадачу автомобіля Туска висунули звинувачення, йому загрожує 10 років

Правоохоронці висунули звинувачення чоловіку, якого підозрюють у викраденні автомобіля родини прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Підозрюваним у крадіжці з проникненням визнано 41-річного жителя Сопота.

Крім того, слідчі інкримінують йому привласнення документа (свідоцтва про реєстрацію) та підробку ідентифікаційних даних автомобіля, зокрема номерних знаків.

Підозрюваний уже був судимий раніше, але наразі йому не висунуто звинувачення у рецидиві.

Згідно з польським законодавством, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Чоловік відмовився давати свідчення та не визнав провину.