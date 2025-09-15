ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Викрадачу автомобіля Туска висунули звинувачення, йому загрожує 10 років

Понеділок 15 вересня 2025 00:14
UA EN RU
Викрадачу автомобіля Туска висунули звинувачення, йому загрожує 10 років Фото: прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Правоохоронці висунули звинувачення чоловіку, якого підозрюють у викраденні автомобіля родини прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Підозрюваним у крадіжці з проникненням визнано 41-річного жителя Сопота.

Крім того, слідчі інкримінують йому привласнення документа (свідоцтва про реєстрацію) та підробку ідентифікаційних даних автомобіля, зокрема номерних знаків.

Підозрюваний уже був судимий раніше, але наразі йому не висунуто звинувачення у рецидиві.

Згідно з польським законодавством, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Чоловік відмовився давати свідчення та не визнав провину.

Нагадаємо, підозрюваного було затримано в аеропорту Гданська 13 вересня, він планував вилетіти до Болгарії. Під час затримання чоловік не чинив опору.

Викрадений автомобіль Lexus, що належить родині Туска був знайдений кілька днів тому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Туск Польща
Новини
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії