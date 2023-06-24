Окно возможностей для ВСУ. Доведет ли бунт Пригожина до гражданской войны в РФ

С чего все началось

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и армию Российской Федерации в ракетном ударе по лагерю "вагнеровцев" возле Ростова-на-Дону. По его словам, якобы погибло большое количество наемников, и он пригрозил ответом.

Близкие к ЧВК "Вагнера" телеграмм-каналы обнародовали видео, на котором, как утверждается показаны последствия удара. Министерство обороны РФ опровергло обвинения.

Внимание. На видео жесткие сцены.

Затем Пригожин объявил, что идет на Ростов с 25 тысячами боевиков. В Кремле сообщили, что принимают меры против него, в отношении главаря "Вагнера" завели уголовное дело за призывы к вооруженному восстанию. Российских силовиков и военную технику вывели на улицы Москвы, а правительственные здания взяли под усиленную охрану.

Российские генералы записали видео, в котором называют действия Пригожина попыткой государственного переворота и ударом в спину Владимиру Путину. Бунтовщиков также призвали одуматься и не выполнять "преступные приказы".

Что происходит прямо сейчас

Наемники "Вагнера" контролируют Ростов. Они заняли центр города и оцепили штаб Южного военного округа, администрацию, а также управления Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ.

По словам Пригожина, его люди взяли под контроль все военные объекты, в том числе аэродром. Он также заявил, что "вагнеровцы" хотят видеть Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

"Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - отметил он.

На улицах танки, власти призывают жителей по возможности оставаться дома.

Тем временем по федеральной трассе М-4 "Дон" на Воронеж движется колонная военной техники. Меры безопасности усилены в Воронежской, Орловской, Брянской, Тульской, Курской, Белгородской и Липецкой областях. В Москве и области введен режим контртеррористической операции.

Прямо сейчас в Воронеже горит нефтебаза, над городом кружит военная авиация. Кроме того, сообщается, что "вагнеровцы" сбили самолет Ан-24 и несколько вертолетов, о жертвах информации пока нет. По словам Пригожина, армейская авиация наносит удары по его колонне.

Подробнее о происходящем в России читайте в онлайне РБК-Украина.

Путин угрожает Пригожину, но тот не сдается

Российский президент называет действия "вагнеровцев" авантюрой, вооруженным мятежом и ударом в спину российскому народу. Он заявил, что Россия ведет "тяжелейшую борьбу за свое будущее" против якобы всей военной, экономической и информационной машиной Запада.

Путин также провел параллели с 1917 годом и отметил, что похожим ударом у России "украли победу в Первой мировой войне".

"А то, с чем мы столкнулись - это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене", - прокомментировал он мятеж Пригожина и пообещал жесткие меры.

В поддержку Владимира Путина выступили губернаторы российских регионов, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, а также патриарх РПЦ Кирилл. Пропагандисты и так называемые "военкоры", которые раньше поддерживали основателя ЧВК "Вагнера", тоже придерживаются кремлевской позиции.

Сам Пригожин заявил, что по поводу предательства Родины российский президент глубоко ошибается.

"Мы патриоты своей родины. Мы воевали и воюем - все бойцы ЧВК "Вагнер". И никто не собирается по требованию ФСБ, президента или еще кого-то прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии", - ответил он.

Он также обвинил кремлевские власти в разворовывании денег, которые предназначались "вагнеровцам", и ударах самолетами и вертолетами по колоннам техники, рядом с которой едут гражданские. Противостоящую сторону он назвал "подонками".

Как реагируют Украина и мир

Еще в ночь на 24 июня американские СМИ сообщили, что администрация президента Джо Байдена внимательно следит з событиями в России. По словам представителя Совета нацбезопасности при Белом доме, Байден намерен проконсультироваться с союзниками по этому вопросу.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Пригожин начал вооруженное восстание. По их мнению, его цель - сместить военное командование, но мог просчитаться, полагая, что получит поддержку Путина из-за натянутых отношений Кремля с Министерством обороны.

Британская разведка подчеркивает, что успех похода на Москву будет зависеть от лояльности российских сил безопасности. И это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время. Тем временем Польша привела свою армию в повышенную готовность.

Примечательно, что союзник Путина по ОДКБ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре дал ему понять, что "вагнеровский" бунт - это внутреннее дело России. Вероятно, намекая на то, что ОДКБ не придет на помощь Москве.

Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, похоже, отказал Путину в помощи (коллаж РБК-Украина)

В Украине пригожинский мятеж комментируют на разных уровнях. Начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что это не фейк и не игра на публику. По его словам, это "встречный бой правды с неправдой", поскольку Пригожин в отличие от Минобороны трезво оценивает ситуацию на поле боя в Украине.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина отметил, что внутренний конфликт в России стал следствием преступной войны, развязанной Путиным. А сегодняшние события предвещают крах правящего режима.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркивает, что война завершится внутри России, и процесс уже начался. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что все только начинается, но договориться уже не получится, поэтому кто-то должен обязательно проиграть -либо Путин, либо Пригожин. А в комментарии журналистам он добавил, что это начало гражданской войны по сценарию, о котором давно говорили - начало украинского контрнаступления дестабилизировало российские элиты и усилило внутренний раскол.

Президент Владимир Зеленский отметил, что российская верхушка выбрала путь зла, а теперь вынуждена защищаться от тех, кого сама вооружила.

"Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит", - добавил он.

Главное управление разведки Минобороны уточняет, что сейчас российские силовики и военные изолировали российскую столицу, которая готовится к осаде.

Чего хочет Пригожин и дойдет ли он до Москвы

Очевидно, что поход "вагнеровцев" на Москву является ничем иным как военным мятежом. Эксперт Алексей Гетьман считает, что все плохое в России сейчас идет Украине на пользу. Наемников "Вагнера" можно условно назвать ситуативными союзниками на малый срок, и пока они ссорятся, нужно поддерживать обе стороны.

"Это не наши союзники, как США, Британия или страны Балтии, просто временно совпали цели. Можем им пожелать, чтобы становилось больше росгвардейцев, которые складывают оружие возле Пригожина. Чтобы таких людей становилось все больше и путинский режим рухнул. И пока он уничтожается, у нас будет окно возможностей. Мы сможем за это время освободить все наши территории, даже Крым", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, Пригожин заинтересован в смене всей власти, но пока не говорит об этом вслух. И если он не заявляет прямо о намерении свергнуть Путина, то все равно глупо верить в то, что при осаде Кремля ему хватит Шойгу с Герасимовым. Он все поставил на карту и будет идти до последнего, считает эксперт.

Фото: Евгений Пригожин может быть заинтересован в смене власти в России (росСМИ)

Источником средств на технику, топливо и патроны для мятежа может быть золото, добычу которого ЧВК "Вагнера" контролирует в африканских странах. Не исключено, что у Пригожина могут быть и свои договоренности со складами и воинскими частями в РФ, потому что танки нельзя взять в военторге.

Гетьман оценивает 25 тысяч "вагнеровцев" как мощную силу.

"Тем более он же пытается воевать не с регулярными частями вооруженных сил, там же все по-другому. Взять Кремль гораздо проще, чем захватить Бахмут. Там не воюют ВСУ, там все гораздо проще, потому контингента ему хватит", - добавил он.

Военный эксперт Владислав Селезнев в этом сомневается. По его словам, в Москве есть 20 тысяч бойцов так называемой "дивизии Дзержинского" и еще 4 тысячи спецназа. Кроме того, на территории приграничных с Украиной областей расположен достаточно большой контингент, который прикрывает дороги в Московскую область.

Наиболее реалистичные сценарии - победа Пригожина, победа Путина или мировое соглашение. Но после объявления ЧВК "Вагнера" вне закона и приказа на уничтожение, у третьего варианта почти нет шансов.

"То есть одна из сторон будет идти до конца. И "вагнеровцы", по моему мнению, - это именно та сторона, которая будет идти до конца. Пригожин, кстати, уже чувствует вкус победы. Он видит, что его колонны не может остановить российская армия. Зачем тогда останавливаться? Если сначала он декларировал цели своей "СВО" как "дешойгизация" и "дегерасимизация", то сейчас он уже фактически заявляет о "депутинизации". Раньше он против Путина не выступал, но теперь прямо идет против него", - отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в беседе с РБК-Украина.

Будет ли в России гражданская война

Владислав Селезнев осторожен в оценках. По его мнению, события в России все больше напоминают цирк, и Пригожин, возможно, пытается выявить неблагонадежные элементы среди политической элиты, готовых восстать против Путина.

"Технически уничтожить Пригожина проще простого. Российская государственная система - тоталитарная. Пригожин жив, он качает ситуацию, ведет переговоры с замначальника Генштаба (Владимиром Алексеевым, - ред.), реально боевым генералом, которому в России не так много равных… Я достаточно осторожен в оценках, приведет ли это к гражданской войне. Мне кажется, это проверка или срез настроений, фиксация персонажей, которые готовы будут среагировать на призыв Пригожина по части создания сопротивления", - считает он.

Не исключено, что это все равно может быть заранее спланированной операцией, поскольку Валерий Герасимов - начальник Генштаба РФ – является автором концепции гибридной войны. И пригожинский мятеж может быть частью этого цирка. Поэтому украинским силам остается перемалывать путинские войска и продвигаться вперед, а не надеяться на гражданскую войну в России, добавил эксперт.

Некоторые признаки гражданской войны уже видны, считает Александр Коваленко. Хотя бы в том, что на пороге фиаско в Украине повторяется общеисторическая тенденция для России, которая погружалась в хаос после военных поражений, будь то Московское царство, Российская империя или СССР.

Фото: "вагнеровцев" пропустили в Ростов, несмотря на объявленный план "Крепость" (росСМИ)

"Я могу назвать это мятежом и гражданской войной. Почему гражданской войной? Потому что "русские" убивают "русских". И это не может не радовать, смотрится интересно. Почему это еще и мятеж? Потому что Пригожин не действует самостоятельно в данном случае. Он действует при поддержке российских элит. Это, прежде всего, группы влияния в Минобороны и ФСБ", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Например, Пригожин достаточно свободно попал в Ростов, несмотря на силовой план "Крепость". В итоге ни полиция, ни ОМОН, ни СОБР не блокировали его продвижение. То же самое в ближайшие часы может ожидать Воронеж.

Как мятеж может повлиять на фронт

По словам Коваленко, россияне уже отвлекали силы, когда на территории РФ действовали "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России". В то же время для противодействия 25 тысячам "вагнеровцев" потребуется гораздо большее количество войск.

"Я не исключаю, что часть подразделений будет оттянута, чтобы вернуть контроль над Ростовом и Воронежем или чтобы Белгородская область не стала уездом "Пригожинленда". Но возникает другой вопрос - насколько эти подразделения будут лояльны Министерству обороны РФ, кому лояльны их командиры и какую роль они играют", - говорит эксперт.

Он не спешит комментировать возможные изменения в зоне боевых действий в Украине, но отмечает, что мятеж является и признаком разрушения системы управления российских оккупационных войск. А без нее противник не сможет вести не только наступательные, но и оборонительные действия, что в теории может сыграть в пользу Силам обороны Украины.

Алексей Гетьман рассчитывает на то, что хаос в России откроет окно возможностей для украинских войск. И, возможно, когда российские военные разберутся, что происходит, часть из них просто развернется и уйдет с линии фронта. Например, чтобы поддержать Пригожина.

"Что-то очень похожее было во время Первой мировой войны. Была февральская революция, затем Октябрьский переворот и российские войска просто ушли с фронта и началась гражданская война. Для нас это возможность с минимальными потерями или без потерь освободить свои территории до границ 1991 года", - рассказал он РБК-Украина.

При этом эксперт не думает, что российское командование начнет переброску войск на территорию РФ. Потому что некоторые подразделения и Росгвардия симпатизируют Пригожину и могут перейти на его сторону.

Владислав Селезнев сомневается, что ситуация на фронте как-то принципиально изменится, поскольку на передовой ресурсов у россиян более чем достаточно.

"Надо отдать им должное - "вагнеровцы" действуют рационально и четко, они понимают, как обеспечить боевое хранение, перемещение и прикрытие. Они умеют воевать, поэтому нам важно смотреть на эту историю через призму: пусть сами между собой разбираются, нам важнее уничтожить путинский потенциал на территории Украины. Я думаю, что следующие 2-3 дня ситуация будет динамичная", - подытожил он.

Тем временем появилась информация о том, что самолеты Путина и премьера Михаила Мишустина срочно вылетели из Москвы. Возможно, кульминация всего этого действа достигнет пика уже в ближайшие часы.

О главаре ЧВК "Вагнера" читайте в материале "Из грязи в князи. Как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину".