Пригожин ответил Путину: с повинной никто не придет

Российский диктатор Владимир Путин обвинил основателя "ЧВК" Вагнера Евгения Пригожина в измене стране и "братоубийстве". Последний отметил, что "с повинной никто не придет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Евгения Пригожина.

"Измена и удар в спину"

Во время 5-минутного утреннего обращения диктатор заявил, что поступок Пригожина стал ударом в спину России, который "раскалывает единство". Также он обвинил основателя ЧВК в "братоубийстве" и чрезмерных амбициях, которые привели к измене.

Угрозы ликвидировать

Диктатор отметил, что все, кто пошел против его режима - будут ликвидированы.

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях", - заявил Путин в своем видеообращении.

С повинной никто не придет

"По поводу предательства родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей родины. Мы воевали и воюем - все бойцы ЧВК "Вагнер". И никто не собирается по требованию ФСБ, президента или еще кого-то прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии", - заявил Пригожин.

По словам основателя ЧВК "Вагнера", когда его наемники воевали в Африке - в Кремле им твердили о том, что России необходим этот континент. Однако после этого Россия разворовала все деньги.

Во время войны против Украины, как утверждает Пригожин, российские чиновники также продолжили воровать деньги и экономить их для "для того случая, который произошел сегодня, когда кто-то идет на Москву".

"Теперь они не экономят ничего, они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идут гражданские. При этом бьют по гражданским, потому что не попадают и бьют куда попало. Поэтому мы - патриоты. А те, кто сегодня нам противостоит, это те, кто собрались вокруг подонков", - добавил Пригожин.

Что происходит в России?

Конфликт между НПК "Вагнера" Евгения Пригожина и Министерства обороны России достиг своего пика. Первый обвинил российских военных в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Пока известно о том, что наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

По словам Пригожина, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и глава Генштаба Валерия Герасимова.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.