В ГУР прокомментировали события в России и поход Пригожина против Шойгу

События, происходящие сегодня в России, являются следствием преступной военной агрессии диктатора Владимира Путина.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов.

"Прежде всего надо понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины", - отметил Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что противостояние в стране является признаком краха правящего режима в России.

Украина, со своей стороны, продолжает наблюдать за дальнейшим ходом событий.

Бунт Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударе по тыловым позициям его наемников. В результате удара, по его словам, было много погибших. На фоне длительного конфликта с военным руководством России, Пригожин объявил о "походе" на Ростов-на-Дону, чтобы "разобраться с беззаконием в армии".

После захвата города, глава ЧВК заявил, что "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока ему не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, бунт основателя ЧВК завершится поражением одной из сторон, поскольку договориться уже не получится.

Между тем, как пишет Reuters, "вагнеровцы" уже взяли под контроль все военные объекты Воронежа.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.