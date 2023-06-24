Москва практически изолирована, готовится к осаде, - ГУР о событиях в России

Сейчас Москва практически изолирована российскими правоохранителями и военными подразделениями. В столицу России стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

После демарша основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и начала движения наемников в сторону российской столицы - в ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции.

В рамках КТО силовики получили разрешение на:

прослушивание любых разговоров и проверку переписки;

проведение задержаний и обысков без дополнительных согласований;

силовой доступ в частные и служебные помещения;

использование автомобильного транспорта граждан и организаций;

отключение всех видов связи;

"удаление физических лиц с участков местности и объектов".

"Сейчас Москва практически изолирована силами полицейских и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выездах из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта", - пишет разведка.

В частности в столице России приостановлены грузовые, а также почтовые перевозки. Правоохранители проводят массовый досмотр транспорта с акцентом на большие закрытые фургоны.

"Практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта по федеральной автомобильной трассе М4 "Дон" (Москва - Воронеж - Ростов-на-дону - Краснодар - Новороссийск). Все полосы освобождены для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы выставлены вооруженные блок-посты.

Военный бунт Пригожина

Вчера, 23 июня, глава ЧВК заявил о том, что российская армия ударила по тыловым позициям "Вагнера", в результате чего было убито "огромное количество солдат". После этого он объявил о "походе" на Ростов-на-Дону, чтобы "разобраться с беззаконием в армии".

После того, как "вагнеровцы" получили контроль над Ростовом и Воронежем, глава ЧВК заявил, что наемники будут идти дальше - в Москву.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.