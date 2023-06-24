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В Воронеже горит нефтебаза, а в области "вагнеровцы" сбили самолет АН-24. Фото и видео событий

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Суббота 24 июня 2023 13:25
В Воронеже горит нефтебаза, а в области "вагнеровцы" сбили самолет АН-24. Фото и видео событий Фото: В Воронеже горит нефтебаза, а в области "вагнеровцы" сбили самолет АН-24 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Самолет АН-24 вероятно был сбит в субботу, 24 июня, в Кантемировском районе Воронежской области в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал BAZA.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео того, как в небе над областью падает охваченный огнем самолет. Однако по разной информации это либо транспортный лайнер Ан-26 ВКС РФ, либо АН-24. По неподтвержденным данным, самолет якобы был сбит "вагнеровцами".

Стоит заметить, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что по колонне "вагнеровцев" на трассе М-4 в сторону Москвы вроде бы наносит удары боевая авиация.

Кроме того, местные сообщают о масштабном пожаре на левом берегу Воронежа. Над городом виднеется черный дым. По данным губернатора, в городе горит резервуар с топливом. На месте работают более 100 пожарных, жертв, по предварительным данным, нет.

Как пишут местные, перед пожаром по нефтебазе нанес удар вертолет. Российские войска якобы "бьют по нефтебазам", чтобы оставить силы ППК "Вагнер" без снабжения.

Что происходит в России?

Конфликт между НПК "Вагнера" Евгения Пригожина и Министерства обороны России достиг своего пика. Первый обвинил русских военных в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Пока известно о том, что наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

По словам Пригожина, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и глава Генштаба Валерия Герасимова.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина – читайте в материале агентства.

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Российская Федерация Воронеж Вагнеровцы
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