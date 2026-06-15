Окно для дипломатии по Украине может открыться впервые, - Мерц

В преддверии саммита "Большой семерки" (G7) Мерц сказал, что "впервые может открыться окно для дипломатии" в вопросе прекращения огня между Россией и Украиной.

Он отметил, что хотел бы обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом, который также будет участвовать в саммите G7 в городе Эвиан-ле-Блен во Франции 15-17 июня.

Что происходит на фронте

Стоит заметить, что последнее время украинские позиции на линии боевого столкновения усилились. По словам президента Украины Владимира Зеленского, каждый месяц Россия теряет убитыми и ранеными около 30 тысяч солдат.

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При этом недавно Зеленский написал российскому диктатору Владимиру Путину письмо, в котором предложил организовать встречу для обсуждения завершения войны.

В ответ глава Кремля сказал, что сейчас якобы "не видит смысла" во встрече на уровне лидеров.

В качестве "аргумента" он в очередной раз упомянул о якобы ударе украинских защитников по общежитию колледжа в Старобельске Луганской области.