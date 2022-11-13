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Не исключил теракт. Эрдоган высказался о взрыве в Стамбуле

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Анкара, Воскресенье 13 ноября 2022 18:23
Не исключил теракт. Эрдоган высказался о взрыве в Стамбуле Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Взрыв в центре Стамбула сегодня, 13 ноября, в результате которого есть погибшие и десятки раненых, может быть терактом.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Было бы неправильно говорить, что это несомненно теракт, но первоначальные события и первоначальная информация от моего губернатора говорят о том, что это пахнет терроризмом", - заявил президент.

Он также заверил, что все виновные "будут наказаны по заслугам".

"Попытки победить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма сегодня потерпят неудачу, как это было вчера, и как они потерпят неудачу завтра", - добавил Эрдоган.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования в связи с трагедией в Стамбуле.

"С глубокой грустью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа - наша боль", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. При этом в СМИ появилась информация, что прокуратура города начала расследование по факту терроризма.

По данным губернатора провинции Стамбул Али Эрликая, в результате происшествия погибли шесть человек, еще 53 - получили ранения.

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Владимир Зеленский Стамбул Теракт Турция Взрыв Реджеп Тайип Эрдоган
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