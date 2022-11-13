Прокуратура Стамбула начала расследование взрыва в городе по факту терроризма, - СМИ
Главная прокуратура Стамбула начала расследовать взрыв в центре города, который произошел сегодня, 13 ноября, по факту терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Safak.
По данным издания, для расследования происшествия в центре города уже были назначены пять прокуроров. Официальных заявлений о причинах пока не звучало.
При этом органы госвласти запретили СМИ освещать место взрыва.
Напомним, ранее стало известно, что в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате инцидента много людей получили ранения, есть погибшие.
Позже в МИД Украины заявили, что информации об украинцах среди жертв нет.
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