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Прокуратура Стамбула начала расследование взрыва в городе по факту терроризма, - СМИ

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Стамбул, Воскресенье 13 ноября 2022 16:59
Прокуратура Стамбула начала расследование взрыва в городе по факту терроризма, - СМИ Фото: прокуратура Стамбула начала расследование взрыва в городе по факту терроризма (flickr by Jeff Schwartz)
Автор: Иван Носальский

Главная прокуратура Стамбула начала расследовать взрыв в центре города, который произошел сегодня, 13 ноября, по факту терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Safak.

По данным издания, для расследования происшествия в центре города уже были назначены пять прокуроров. Официальных заявлений о причинах пока не звучало.

При этом органы госвласти запретили СМИ освещать место взрыва.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате инцидента много людей получили ранения, есть погибшие.

Позже в МИД Украины заявили, что информации об украинцах среди жертв нет.

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