Не виключив теракт. Ердоган висловився про вибух у Стамбулі

Вибух у центрі Стамбула сьогодні, 13 листопада, внаслідок якого є загиблі та десятки поранених, може бути терактом.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Було б неправильно говорити, що це безперечно теракт, але початкові події та первісна інформація від мого губернатора говорять про те, що це пахне тероризмом", - заявив президент.

Він також запевнив, що всі винні "будуть покарані по заслугам".

"Спроби перемогти Туреччину та турецький народ за допомогою тероризму сьогодні зазнають невдачі, як це було вчора, і як вони зазнають невдачі завтра", - додав Ердоган.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вже висловив співчуття у зв'язку із трагедією у Стамбулі.

"З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався в Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу - наш біль", - зазначив він.